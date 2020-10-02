Татьяна Голикова пригрозила россиянам новой самоизоляцией

02.10.2020, 14:45, Разное



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«Я бы хотела еще раз, как и в январе, и феврале, обратиться к нашим гражданам, [напомнить] о необходимости соблюдать все меры безопасности, социального дистанцирования, ношения масок, перчаток и так далее. У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», – цитирует ТАСС чиновницу.

Как отметила Голикова, в 80-85% россиян, у которых выявляют инфекцию, не соблюдали масочный режим и меры социального дистанцирования. Вице-премьер напомнила, что рост и распространенность заболеваемости и тяжесть его течения полностью зависят от поведения россиян.

Накануне в Москве предприятия и организации обязали с 5 октября отправить на удаленную работу не менее 30% работников, а также всех сотрудников из групп риска — старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является «критически важным для функционирования организации». Нововведения также не касаются медицинских учреждений, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосомоса» и других стратегически важных отраслей промышленности.