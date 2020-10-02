Польские дайверы нашли затонувший пароход, где может находиться Янтарная комната

02.10.2020, 14:40, Новости дня

Польские водолазы нашли обломки немецкого корабля времен Второй мировой войны, что может помочь разгадать давнюю тайну – местонахождение Янтарной комнаты, бесследно пропавшей из разграбленного нацистами царского дворца в России.

Янтарная комната, богато украшенная янтарем и золотом, была частью Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом, но в последний раз ее видели в Кенигсберге (ныне Калининграде).

В 1945 году из Кенигсберга с тяжелым грузом вышел пароход «Карлсруэ», впоследствии потопленный советскими военными самолетами у берегов Польши.

Дайверы из группы Baltictech говорят, что они нашли затонувший «Карлсруэ».

«Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может покоиться интереснейшая тайная история, – рассказал дайвер Томаш Стахура. – Он практически не поврежден. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым».

«Карлсруэ» принимал участие в операции «Ганнибал» – одной из крупнейших морских эвакуаций в истории, благодаря которой более миллиона немецких солдат и мирных жителей Восточной Пруссии избежали советского наступления в конце Второй мировой войны.

Исторические документы свидетельствуют, что пароход покинул Кенигсберг в спешке с большим грузом и 1 083 людьми на борту.

«Все это вместе подстегивает воображение. Обнаружение на дне Балтийского моря немецкого парохода и ящиков с еще неизвестным содержимым может иметь большое значение для всей этой истории», – сказал дайвер Томаш Звара.

Янтарная комната была построена в Пруссии, а затем подарена Петру Великому в 1716 году.

Во время войны немцы разобрали комнату и отвезли в Кенигсберг, а впоследствии она исчезла во время бомбардировок.