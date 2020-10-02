В Нагорном Карабахе ранены четверо журналистов
02.10.2020, 14:40, Новости дня
Два французских и два армянских журналиста в получили ранения в результате обстрела в Нагорном Карабахе, где недавно возобновились ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими силами.
Двое журналистов Le Monde были ранены в четверг в результате утреннего обстрела города Мартуни, сообщает газета.
МИД Армении заявил, что их доставили в больницу, и обвинил Азербайджан в бомбардировке Мартунинского района.
По словам армянских властей, в результате обстрела Мартуни также пострадали оператор телеканала «Армения» и корреспондент армянского информационного агентства 24News.
О состоянии четырех журналистов информации пока нет.
Сообщается, что российский журналист независимого телеканала «Дождь» благополучно добрался до бомбоубежища.
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