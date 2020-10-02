Ники Минаж впервые стала мамой

02.10.2020, 14:35, Разное

Издание TMZ cообщает, что вчера рэп-исполнительница Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти впервые стали родителями. Правда, пол и имя ребенка журналистам рассекретить пока не удалось, а Instagram самой артистки, на которой ранее она объявляла все важные новости – в том числе из личной жизни, также “молчит”, но думаем, это не надолго.

С 42-летним Кеннетом Петти Ники начала встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го в эфире Queen Radio show Минаж объявила, что они подали документы на оформление свидетельства о браке и что сыграют свадьбу не позже чем через 80 дней.

Мы подали заявление, но потом я путешествовала, и когда вернулась, мы подали документы снова. Это произошло неделю назад, так что у нас осталось примерно 80 дней. Сейчас мне нужно сосредоточиться на новом альбоме, поэтому мы отпразднуем большую свадьбу позже. Но до истечения этих трех месяцев я буду замужем,

– сказала тогда Ники в прямом эфире радиостанции. Они поженились спустя всего 11 месяцев после начала романа. Избранник исполнительницы – человек с весьма сомнительным прошлым, и фанаты Минаж его не одобряют. В 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, ему грозил срок до четырех лет, но не известно, попал ли он тогда за решетку. Спустя несколько лет, 27 апреля 2002 года, Кеннет выстрелил несколько раз мужчине в живот, от чего тот скончался. В 2006-м его приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь, после чего вплоть до мая 2019-го находился под наблюдением полиции.

Ники Минаж и Кеннет Петти