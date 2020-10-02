 

Коала Грейс и платье D&G: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли за связь с жителями острова Кенгуру

02.10.2020, 14:35, Разное

Кэтрин и Уильям продолжают блюсти “zoom-караул” и выходить на связь с представителями различных организаций. На этот раз британские герцог и герцогиня созвонились с предпринимателями и сотрудниками служб экстренного реагирования острова Кенгуру – небольшого поселения в Австралии. Это место пострадало от разрушительных лесных пожаров, которые прошли в начале этого года, а сейчас, как и весь мир, жители переживают пандемию коронавируса.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)1 Окт 2020 в 8:42 PDT

Одним из самых запоминающихся моментов видеозвонка стало общение Кембриджей с представительницей парка дикой природы Даной Митчелл. В руках у Даны была коала по имени Грейс, которая вызвала у Кейт и Уильяма невероятное умиление.

Грейс выглядит прекрасно, похоже, она наслаждается жизнью в вашем парке,

– сказал Уильям, в то время как Кэтрин не переставала умиляться Грейс и называть ее “очень сладкой”. Для звонка герцогиня надела желтое платье Dolce&Gabbana, в котором ранее выходила в свет. В частности, она выбрала его для появиления на Уимблдоне в 2018 году.

Кейт Миддлтон



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