Установлена личность погибшей в Киеве сотрудницы посольства США

02.10.2020, 14:23, Разное

Стала известна личность женщины, которую обнаружили без сознания и с травмой головыв одном из лесопарков Киева. От полученных повреждений несчастная скончалась в больнице.

Сообщается, что погибшей оказалась сотрудница посольства США, жена военного пресс-атташе Санвер Никаэло, передает телеканал “360”. У нее осталось четверо детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.