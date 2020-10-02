В ГД РФ предложили давать людям выходные при депрессивных расстройствах

02.10.2020, 14:17, Разное

В Госдуме РФ предложили давать гражданам выходные при наличии у них депрессивного расстройства. Однако для этого у человека должно быть заключение врача, которое подтверждает диагноз.

Депрессия является расстройством, которое понижает работоспособность человека в 4 раза, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества. Но многие работодатели не считают нарушения психики причиной для отдыха и требуют от работников таких же успехов, как и прежде. Власти предлагают изменить это и разрешить гражданам РФ брать оплачиваемые выходные, если у них появятся признаки депрессии.

Сотрудники смогут получить выходные дни только при наличии заключения о диагнозе профильного специалиста. Такой запрос был направлен депутатом Алексеем Кобилевым министрам здравоохранения и труда.

По данным ВОЗ, с проявлениями депрессии ежегодно сталкивается больше 615 млн человек. Депрессивное и тревожное расстройство являются причиной утраты эффективной работоспособности и, как следствие, потери экономикой более 1 трлн долларов.

В странах Европы 30-50% отпусков составляют те, которые связаны с психическими проблемами. В РФ же такие недуги не признаются уважительной причиной для официального выходного.

В настоящее время депрессия вошла в топ-3 причин потери работоспособности. Расстройство занимает второе место после патологий сердечно-сосудистой системы. Есть два варианта депрессии: невротический и классический.

Невротический вариант протекает легче и встречается чаще. Обычно он связан с эмоциональными стрессами и конфликтными ситуациями. Характеризуется этот вид депрессии скачками настроения, заторможенностью мыслей и движений. Лечат такое расстройство психотерапией.

Классическая депрессия более коварна и зависит от сезона. Человек погружается в тоску, теряет способность к обучению, появляются симптомы обездвиженности до меланхолического раптуса.

Психотерапевт может оформить пациенту лист недееспособности на 6 дней. Продлить его может заключение врачебно-контрольной комиссии на 15-30 дней, на протяжении которых человек должен проходить курс лечения.

В диагностике депрессии могут возникнуть трудности, так как ее нужно дифференцировать с синдромом хронической усталости. Также важным моментом является лечение недуга – для эффективной терапии необходим индивидуальный подход к пациенту.