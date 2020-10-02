 

В ГД РФ предложили давать людям выходные при депрессивных расстройствах

02.10.2020, 14:17, Разное

В Госдуме РФ предложили давать гражданам выходные при наличии у них депрессивного расстройства. Однако для этого у человека должно быть заключение врача, которое подтверждает диагноз.
Депрессия является расстройством, которое понижает работоспособность человека в 4 раза, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества. Но многие работодатели не считают нарушения психики причиной для отдыха и требуют от работников таких же успехов, как и прежде. Власти предлагают изменить это и разрешить гражданам РФ брать оплачиваемые выходные, если у них появятся признаки депрессии.

Сотрудники смогут получить выходные дни только при наличии заключения о диагнозе профильного специалиста. Такой запрос был направлен депутатом Алексеем Кобилевым министрам здравоохранения и труда.

По данным ВОЗ, с проявлениями депрессии ежегодно сталкивается больше 615 млн человек. Депрессивное и тревожное расстройство являются причиной утраты эффективной работоспособности и, как следствие, потери экономикой более 1 трлн долларов.

В странах Европы 30-50% отпусков составляют те, которые связаны с психическими проблемами. В РФ же такие недуги не признаются уважительной причиной для официального выходного.

В настоящее время депрессия вошла в топ-3 причин потери работоспособности. Расстройство занимает второе место после патологий сердечно-сосудистой системы. Есть два варианта депрессии: невротический и классический.

Невротический вариант протекает легче и встречается чаще. Обычно он связан с эмоциональными стрессами и конфликтными ситуациями. Характеризуется этот вид депрессии скачками настроения, заторможенностью мыслей и движений. Лечат такое расстройство психотерапией.

Классическая депрессия более коварна и зависит от сезона. Человек погружается в тоску, теряет способность к обучению, появляются симптомы обездвиженности до меланхолического раптуса.

Психотерапевт может оформить пациенту лист недееспособности на 6 дней. Продлить его может заключение врачебно-контрольной комиссии на 15-30 дней, на протяжении которых человек должен проходить курс лечения.

В диагностике депрессии могут возникнуть трудности, так как ее нужно дифференцировать с синдромом хронической усталости. Также важным моментом является лечение недуга – для эффективной терапии необходим индивидуальный подход к пациенту.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Анатолий Руденко поздравил супругу с годовщиной свадьбы

01.08 / Личное: Глупенькие девочки

04.07 / Кети Топурия, Илья Бачурин и другие гости летнего ужина

07.08 / Что инопланетяне делают на озере Лох-Несс?

18.08 / В Осло по подозрению в шпионаже на Россию арестован 50-летний норвежец

22.07 / Мнение: Задорнов. Цитата

30.07 / Ученые описали механизм наступления на Земле ледникового периода

04.08 / Трутовые грибы и чага способны подавить рост раковых клеток

22.07 / Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

23.09 / Раз в 10 лет: синоптики пообещали уникальное бабье лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска