Доктор Мясников назвал приводящие к онкологии заболевания

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02.10.2020, 14:17, Разное

Александр Мясников, известный доктор и телеведущий, пояснил о нескольких болезнях, которые могут привести к возникновению рака, если их не лечить вовремя. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно обследоваться и не запускать болезнь.
К основным заболеваниям, которые чаще всего приводят к развитию новообразований, относятся все виды вирусных гепатитов, гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вирус папилломы человека. Также специалист включил в этот перечень хроническую обструктивную болезнь легких и воспаления кишечника.

От гепатита и вируса папилломы сейчас проводится вакцинация. Это хорошая профилактика, которая снижает риск возникновения рака печени и шейки матки у женщин. Вероятность возникновения онкологии желудка у больных гастритом или язвой очень велика. Из-за того, что вакцины от них нет, рак может возникнуть от погрешностей в питании. Чрезмерная любовь к соленой и острой пище способна привести к возникновению онкопатологии, уточнил доктор.



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