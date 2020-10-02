Ученые рассказали, с помощью какого напитка можно замедлить старение

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02.10.2020, 14:17, Разное

Ученые назвали напиток, замедляющий процессы старения в организме. Специалисты уверяют, сбалансированное питание, основанное на достижениях биологии и медицины, способно оказать помощь в сохранении здоровья.
По словам ученых, одной из биологических причин старения является процесс замедления восстановления митохондрий, поэтому очень важно употреблять продукты, способствующие поддержанию здоровья, а именно натуральные соки из фруктов. Специалисты рассказали о наличии в гранатовом соке уролитина А, помогающего восстановить микроскопические «генераторы» энергии. Согласно исследованиям, уролитин, содержащийся в напитке, способствует улучшению функций мышц, удаляя поврежденные митохондрии до момента их накопления и появления дисфункции клеток по всему телу. Также натуральный гранатовый сок богат витамином А, витамином С, витамином Е и фолиевой кислотой, которые способствуют замедлению процессов старения.



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