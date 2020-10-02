 

В Турции дали разъяснения по правилам отдыха для иностранцев

02.10.2020, 14:08, Новости дня

Иностранным туристам, которые приезжают на отдых в Турцию, не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель, сообщила представитель Ассоциации туроператоров Турции.

«Распоряжение о получении HES-кода при бронировании и заселении в гостиницы относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции, а также к иностранцам, имеющим здесь вид на жительство», – сказала собеседница РИА «Новости».

По ее словам, к иностранным туристам данное требование не относится. Также она отметила, что получение HES-кода занимает не больше минуты: он может быть получен с помощью СМС на мобильном телефоне.

Ранее власти страны ввели цифровые пропуска для граждан, которые собираются пользоваться общественным транспортом или услугами отелей. Такие меры ввели на фоне роста заболевших коронавирусом.

Накануне Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что турецкие власти стали чаще отказывать российским гражданам во въезде в страну из-за истекающего срока загранпаспорта. 



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