Путин отметил важность работы «на земле» для будущих чиновников

02.10.2020, 14:08, Новости дня

Для будущих чиновников и муниципальных служащих крайне важна практика работы на территории, «на земле», сообщил президент РФ академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау.

Глава российского государства особо отметил, что уровень подготовки студентов – будущих предпринимателей и госчиновников – главное в работе РАНХиГС. Мау в свою очередь добавил, что важны при этом не столько лекции, сколько совместная работа. Например, «для людей поствузовских», крайне важен правильный подбор групп и команд, передает РИА «Новости».

«Те же слушатели высшего кадрового резерва, помимо курсов, делают проекты в регионах. Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов», – отметил Мау.

Путин согласился, что подобная работа очень важна. «Согласен, практика работы на территории, на земле чрезвычайно важна, абсолютно согласен», – сказал президент.

Ранее Путин встретился с избранными в сентябре главами регионов призвал их не подвести доверие людей, которые отдали за них свои голоса.