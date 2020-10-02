Сотрудники Спецсвязи поучаствовали в ежегодной волонтерской акции по возрождению национального парка “Угра”

02.10.2020, 13:53, Разное

Сотрудники отечественной Спецсвязи присоединились к волонтерской акции, которая направлена на возрождение национального парка “Угра” в Калужской области. Событие проходит на ежегодной основе.

Указанный нацпарк является частью структуры Минприроды. Кроме того, с 2002 года за “Угрой” закреплен статус Биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Для представителей Спецсвязи уже стало традицией участвовать в мероприятиях, нацеленных на уход за территорией и ее развитием. В 2020 связисты присоединились к Greenpeace, вместе им удалось высадить порядка 50 дубков. Суммарно же на площади свыше 2 га совместно с сотрудниками “Угры” было посажено около 1,4 тысячи саженцев.

Работы проходили в труднодоступной зоне, поэтому копать ямы под деревья приходилось без задействования техники, что не стало препятствием для волонтеров.