Воинские соединения Армении привели в состояние полной боеготовности

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02.10.2020, 13:48, Новости дня

Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, заявили в пресс-службе Минобороны страны.

«В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев «Еркрапа».

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года. 



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