Названы сроки активации санкций ЕС по Белоруссии

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02.10.2020, 13:48, Новости дня

Ожидается, что список санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии вступит в силу в пятницу после публикации в официальном журнале союза, сообщил источник в ЕС.

«Мое понимание, что они будут опубликованы сегодня. Для новых списков публикация в 99,9% случаев происходит в тот же день», – сказал РИА «Новости» источник.

По его словам, вступление санкций в силу может произойти сразу после их публикации в официальном журнале, а не, к примеру, на следующий день после этого.

Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. В ответ Минск ввел свои санкции против ЕС.

В Кремле заявили, что отсутствие в новом санкционном списке ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.



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