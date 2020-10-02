Пешеходную дорожку во дворе на Солнечной сделают безопасной
 

Пешеходную дорожку во дворе на Солнечной сделают безопасной

02.10.2020, 13:46, Новости
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Тротуар, проходящий по диагонали двух дворов на улице Солнечной, приведут в порядок.

На выездном совещании вместе с жителями и депутатом Ларисой Ушаковой глава города Денис Добряков предложил решение, которое устроило всех.

Двор по адресу: улица Солнечна 7а, отремонтировали в этом году по программе «Решаем вместе». Помимо территории двора жители внесли в проект благоустройства асфальтирование пешеходной дорожки, соединяющей по диагонали две дворовые территории. На своей части – с бордюрами, дальше, на территории соседнего двора, – только асфальтовое покрытие.

Подрядная организация выполнила ремонт согласно проекту. Но жителей результат не устроил. Дорожка получилась узкой и поднятой на несколько сантиметров, что может быть травмоопасным для пешеходов.

Денис Добряков, осмотрев территорию, предложил вариант, как исправить ситуацию. Подрядная организация выполнит подсыпку грунтом с двух сторон от дорожки, сгладив крутой перепад высоты между тротуаром и зеленой зоной.

– Попросим, чтобы это был нормальный грунт, без глины, который уже следующей весной можно засеять травой, – подчеркнул глава.

Ремонты по программе «Решаем вместе» проводятся по инициативе собственников. Жители сами определяют объем благоустройства, который хотят видеть в своем дворе. Эту инициативу закрепляют в проекте, на реализацию которого выделяют средства областного бюджета.



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