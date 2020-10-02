 

Мнение: Эрдоган прав?

02.10.2020, 13:31, Разное

Эрдоган ответил Трампу, Макрону и Путину, выступившими миротворцами и призвавшими Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в зоне Нагорного Карабаха.

Ответ президента Турции с трибуны парламента республики президентам США, Франции и России – запредельно дерзкий. Дословно: «Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха» (отсюда).

И что теперь? США, Франция и Россия накажут Турцию? Санкции объявят? Турцию выгонят из НАТО? Не думаю… Скорей всего, Трамп, Макрон и Эрдоган Путин утрутся. Потому что прекрасно понимают, что Эрдоган прав? Переговоры уже 26 лет идут… И ни на йоту не приблизили решение проблемы Нагорного Карабаха.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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