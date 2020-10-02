 

Турция сочла «неубедительным» призыв России, США и Франции к перемирию в Карабахе

02.10.2020, 13:08, Новости дня

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ о прекращении огня в Карабахе «неискренним» и «неубедительным».

Акар сообщил газета Sabah, что «призывы к перемирию тех, кто годами не смог найти решение справедливому требованию Азербайджана по Нагорному Карабаху, такие же неубедительные, как и неискренние», передает РИА «Новости».

Он сообщил об этом, комментируя призыв президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, РФ и Франция) по прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Акар добавил, что Турция «до конца будет рядом с братским народом Азербайджана в его борьбе по возвращению его территорий».

Напомним, новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики.

зербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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