Харьковский горсовет опроверг слухи о смерти Кернеса

02.10.2020, 13:01, Новости дня

Харьковский городской совет 2 октября опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о смерти лечащегося от COVID-19 мэра города Геннадия Кернеса.

По данным горсовета и исполкома, жизни городского головы ничто не угрожает.

“Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, – не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах”, – говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, Кернес не записывает какое-либо видеообращение, так как в отделении клиники “Шарите”, где он проходит лечение, запрещено пользование гаджетами – как пациентам, так и тем, кто их навещает.

“Призываем всех харьковчан, представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях не распространять фейки о здоровье Геннадия Кернеса”, – подчеркнули в горсовете.

Мэром Харькова Кернес является с 2010 года, до того занимал должность секретаря городского совета и некоторое время исполнял обязанности градоначальника.

23 сентября 2020 года партия “Блок Кернеса – Успешный Харьков” выдвинула Кернеса на пост городского головы.

В тот же день о решении баллотироваться на пост мэра Харькова объявил экс-нардеп Михаил Добкин, хотя в июле он обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Объясняя свое решение, Добкин сказал, что это “подстраховочный вариант для Кернеса”.

Кернес заявил, что считает это недружественным жестом со стороны Добкина.

В общей сложности горизбирком Харькова зарегистрировал 15 кандидатов в мэры.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.