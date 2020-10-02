Астрономы открыли ещё одну одну газовую экзопланету размером с Юпитер

02.10.2020, 12:53, Разное

Международная группа астрономов открыла еще одну газовую экзопланету размером с Юпитер, которая находится относительно близко к Земле. Ученые назвали ее NGTS-12b.

Обнаружение нового объекта стало возможным благодаря технологии NGTS. Это широкопольный фотометричный обзор, который ориентирован на поиск планет, размер которых равен или меньше размера Нептуна сквозь звезды. В проекте были использованы полностью автоматизированные телескопы в обсерватории Паранал в Чили. Эти оптические приборы работают в красном диапазоне света. В рамках этого проекта также используют метод транзиторной фотометрии, который дает возможность точно измерять затемнение звезд для определения присутствия планеты.

Теперь группа астрономов во главе с Эдвардом М. Брайантом из Уорикского университета в Великобритании пишет об открытии новой газовой экзопланеты при использовании NGTS. Один из телескопов наблюдал за NGTS-12 – звездой в северном полушарии, которая находится на расстоянии приблизительно в 1473 световых года. На кривой света этой звезды был замечен сигнал. Последующие спектроскопические исследования подтвердили его планетарное происхождение.

Данный объект вращается вокруг NGTS-12 каждые 7,53 дня. Радиус планеты составляет 1,05 радиуса Юпитера, а масса – 0,21 массы крупнейшей планеты Солнечной системы. Сила тяжести поверхности и низкая плотность дают возможность предположить, что у планеты имеется разреженная газовая атмосфера. Температура поверхности составляет 2960 градусов по Цельсию.

Астрономы считают экзопланету NGTS-12b интересной для дальнейших исследований. В дальнейшем их исследования будут направлены в первую очередь на определение состава и физических характеристик атмосферы.