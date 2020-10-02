 

Линда рассказала о своей жизни после внезапной смерти матери

02.10.2020, 12:53, Разное

Популярная в 90-х российская певица Линда внезапно пропала с телеэкранов, связано это было со смертью ее матери. Этот случай настолько был шокирующим, что исполнительница приняла решение переехать в Грецию вместе с отцом.
Вспоминая смерть матери, Линда отмечает, что для всех ее уход стал неожиданным. Еще 29 сентября она отмечала свой день рождения, а уже через день находилась в больнице с острой инфекцией. Ее прооперировали, но сердце в итоге не выдержало.

После похорон Линда забрала отца и уехала в Грецию. Там она познакомилась с популярным греческим певцом Стефаносом Корколисом. Они продолжительно время жили вместе, но потом исполнитель начал выпивать. При этом в пьяном состоянии он не контролировал себя, мог разгромить номер или выйти в нетрезвом виде на сцену. Поняв, что его спасти не удастся, Линда решила от него уйти.



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