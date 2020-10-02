 

Бывшая супруга Кержакова и жена Погребняка устроили разборки на улице

02.10.2020, 12:53, Разное

На Сухаревской площади в Москве произошла драка между двумя женщинами. Ими оказались жена футболиста Павла Погребняка и бывшая супруга Александра Кержака.
Мария Погребняк и Милана Тюльпанова выясняли отношения с применением силы прямо на площади. Женщины толкались и бросали друг друга на землю. Одна из них трамвировала колено. Сам конфликт был снят на видео и уже появился в соцсетях. Причины такого поведения не известны. Женщины никаких пояснений не дают. Кадры своих разборок они начали выкладывать в интернете. Многие пользователи считают, что драка была постановочная.

Как известно, Милана Тюльпанова с Александром Кержаковым развелась в 2019 году.



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