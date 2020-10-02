Ереван сообщил о 54 погибших в ходе боев с ВС Азербайджана
02.10.2020, 12:48, Новости дня
Список с еще 54 фамилиями воинов, погибших в ходе боев с азербайджанскими Вооруженными силами (ВС), опубликован в пятницу единым армянским Инфоцентром.
На данный момент общее число погибших с начала эскалации конфликта в районе Нагорного Карабаха составляет 157 человек, передает ТАСС.
В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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