МЧС анонсировало учения по ГО под руководством Путина
02.10.2020, 12:48, Новости дня
Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в РФ в 2021 году под руководством президента Владимира Путина, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.
В пятницу по всей РФ проходит тренировка по гражданской обороне с оповещением населения.
«Сегодняшняя тренировка – это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», – передает ТАСС обращение министра к сотрудникам МЧС и органам власти.
Ранее МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС.
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