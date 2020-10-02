 

МЧС анонсировало учения по ГО под руководством Путина

02.10.2020, 12:48, Новости дня

Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в РФ в 2021 году под руководством президента Владимира Путина, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

В пятницу по всей РФ проходит тренировка по гражданской обороне с оповещением населения.

«Сегодняшняя тренировка – это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», – передает ТАСС обращение министра к сотрудникам МЧС и органам власти.

Ранее МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС.



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