Опубликован тизер на новый кроссовер Acura MDX

02.10.2020, 12:45, Новости дня

Премиальный японский бренд Acura опубликовал тизер, который посвящен предстоящей обновленной версии кроссовера Acura MDX.

В компании анонсировали, что старт продаж состоится 16 октября, тогда как пока публике продемонстрируют лишь прототип автомобиля. Пока производитель не называет ориентировочные сроки появления серийного кроссовера MDX в улучшенном исполнении. Новинка переняла отдельные элементы дизайна от нового паркетника TLX. Разработчики применили здесь стильную решетку радиатора, панорамную крышу, светодиодную оптику и улучшенные воздухозаборники.

Представители марки пока не раскрывают сведения об оснащении салона, но инсайдеры прогнозируют использование цифровой приборной панели и продвинутой мультимедийной системы. Сведения о производительности пока не озвучены.