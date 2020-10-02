 

Skoda начала продажи в РФ бюджетной версии Karoq

02.10.2020, 12:45, Новости дня

Известный автопроизводитель Skoda сообщил о начале приема заказов на недорогую версию паркетника Skoda Karoq.

Указанный автомобиль теперь поставляется с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой». Следует отметить, что изначально для россиян был доступен кроссовер Skoda Karoq исключительно с 1,4-литровым бензиновым агрегатом с турбиной на 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В таком исполнении цена достигала 1,45 млн рублей, тогда как новый экземпляр стал дешевле на 100 тысяч рублей.

В базовой версии кроссовер Skoda Karoq оснащается акустической системой, кондиционером, подушками безопасности, системой курсовой устойчивости и расширенным мультимедийным комплексом.



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