 

Во время пандемии люди стали чаще видеть коллективные кошмары — исследование

02.10.2020, 12:40, Разное


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Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, проводилось во время шестой недели карантина в Финляндии с участием более 4,2 тысяч добровольцев, которые описывали содержание своих сновидений. Примерно половина участников (54,2%) сообщили о том, что стали спать гораздо дольше во время самоизоляции, но при этом 28,6% страдали от ранних пробуждений, 26% пожаловались на ночные кошмары.

Ученые записали содержание снов в списки слов и провели вычислительный сетевой и кластерный анализ словесных ассоциаций. Искусственный интеллект создал 33 кластера сновидений, в том числе 20 кластеров кошмарных сновидений. По словам ученых, 55% из них были напрямую связаны с пандемией. Так, людям снилось, что они заразились, либо заболел кто-то из их пожилых родственников; кто-то в кошмарном сне видел нарушение социальной дистанции и проблемы со средствами индивидуальной защиты. Некоторые добровольцы наблюдали во сне сюжеты апокалипсиса и антиутопии, связанные с пандемией.

«Мы были поражены, наблюдая повторяющиеся апокалиптические ассоциации в сновидениях разных людей. Полученные результаты позволяют предположить, что в экстремальных условиях люди видят во сне схожие визуальные образы. Это может указывать на некую форму общего разума», – пишут исследователи.

Примечательно, что это далеко не первая научная работа, исследующая характер сновидений во время пандемии. По данным Scientific American, после терактов 11 сентября 2001 года и землетрясения в Сан-Франциско в 1989 году ученые отмечали массовые изменения содержания снов, однако пандемия COVID-19 впервые в истории создала «тотальный ночной кошмар». Возможно, это связано не только с пандемией, но и с тем, что в эпоху соцсетей и искусственного интеллекта у исследователей появилось гораздо больше инструментов для изучения этого феномена.

Так, ученые Гарвардского университета инициировали онлайн-опрос о сновидениях о COVID-19, а художники из Сан-Франциско создали и проиллюстрировали сайт IdreamofCovid.com, где любой желающий может рассказать о своих «коронавирусных снах». Полученные результаты пока не обобщены и не опубликованы в научных изданиях, однако достаточно прочитать эти заметки, чтобы убедиться — пандемия действительно стала ночным кошмаром.



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