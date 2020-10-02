 

Лукашенко пообещал передать России перехваченные переговоры Навального с ЦРУ

02.10.2020, 12:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудникам КГБ удалось перехватить несколько телефонных разговоров российского оппозиционера Алексея Навального с агентами ЦРУ.

В ближайшее время записи будут переданы российским властям.

По словам белорусского лидера, на записи фигурирует некий Майк и российский оппозиционер. Полковник ЦРУ хвалит Навального за успешно проведённую операцию и отмечает его точный глаз и умелые руки, что позволило подобрать максимально правильную дозу боевого отравляющего вещества.

– Я слышал, что Песков с Володиным заявили о работе Навального на ЦРУ. Я могу это подтвердить. Наши спецслужбы, а они в этом большие профессионалы, перехватили его телефонные разговоры с агентами, причём не только ЦРУ, но и других западных спецслужб. Там он открыто говорит, что никакого отравления не было, что это постановка перед региональными выборами и для дальнейшего закрытия «Северного потока-2». В ближайшие дни записи будут переданы Москве, — заявил белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко анонсировал публикацию и других перехваченных звонков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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