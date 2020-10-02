Законодатели призывают адаптироваться к нарастающей угрозе со стороны Китая

02.10.2020, 12:35, Новости дня

ВАШИНГТОН – Американские законодатели бьют тревогу по поводу угрозы со стороны Китая, предупреждая, что Вашингтон не поспевает за Пекином, который наращивает свое влияние в мире.

Законодатели подготовили два отдельных доклада, в которых критикуют американские спецслужбы и политиков за то, что они слишком долго цеплялись за идею о том, что активизация торговли и взаимодействия с Китаем в конечном итоге подтолкнет Пекин к принятию западных ценностей.

Однако, по словам авторов, вместо этого США сталкиваются с реальной опасностью уступить Китаю центральное место на мировой арене.

«Ставки высоки, – говорится в сокращенной версии доклада, опубликованной демократами из Комитета по разведке Палаты представителей. ­– В отсутствие значительного перераспределения ресурсов правительство США и разведывательное сообщество не смогут достичь результатов, необходимых для продолжения конкуренции с Китаем на мировой арене в грядущие десятилетия».

Комитет по разведке критикует американские спецслужбы за чрезмерную сосредоточенность на контртеррористической миссии и неспособность адаптироваться к новым угрозам меняющегося мира.

«Пока США были заняты борьбой с «Аль-Каидой», ИГИЛ [Исламским государством] и их филиалами, ответвлениями и сторонниками, безоговорочное господство Вашингтона над глобальной системой ускользнуло», – говорится в докладе.

Второй доклад, подготовленный рабочей группой по Китаю, носит не менее критический характер. Его авторы рекомендуют внести более 400 изменений в стратегию Вашингтона в отношении Китая.

«Чтобы сохранить демократию и свободу во всем мире, США должны решительно действовать вместе с союзниками, чтобы вернуть себе инициативу», – предупреждает рабочая группа.

Идеология Коммунистической партии Китая «подрывает основные принципы международной системы и ставит под угрозу безопасность и процветание американцев», говорится в докладе.