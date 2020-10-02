МИД Армении сообщил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху
02.10.2020, 12:35, Новости дня
Ереван готов к переговорам по прекращению огня в самопровозглашeнном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе соглашений 1994-1995 годов.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Армении.
В заявлении армянский МИД осудил применение силы со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха.
Ереван привержен к решению конфликта мирным путeм, но будет решительно отражать «агрессию»,подчeркивается в заявлении.
Баку заявление армянского МИД пока не прокомментировал.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет