МИД Армении сообщил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху

02.10.2020, 12:35, Новости дня

Ереван готов к переговорам по прекращению огня в самопровозглашeнном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе соглашений 1994-1995 годов.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Армении.

В заявлении армянский МИД осудил применение силы со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха.

Ереван привержен к решению конфликта мирным путeм, но будет решительно отражать «агрессию»,подчeркивается в заявлении.

Баку заявление армянского МИД пока не прокомментировал.