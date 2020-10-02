Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

02.10.2020, 12:31, Разное

Дональд Трамп и его жена Мелания сдали положительный тест на COVID-19. Об этом президент сообщил лично на своей странице в Twitter, отметив, что они отправляются на самоизоляцию:

Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!

Дональд и Мелания ТрампНовость о болезни прокомментировала и Мелания, отметив, что они с супругом чувствуют себя приемлемо:

Как очень многие американцы в этом году, я и президент Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе.

Дональд и Мелания ТрампПредположительно, Дональд Трамп заразился COVID-19 от одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс, также сдавшей положительный тест. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты в Кливленде 29 сентября, после чего находилась в одном самолете с ним, когда Трамп направлялся на митинг в Миннесоту в среду, 30 сентября. При этом, Трамп отказался передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу, решив продолжать работать удаленно.