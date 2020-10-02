ММКФ-2020: Юлия Снигирь, Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская и другие гости церемонии открытия фестиваля

02.10.2020, 12:31, Разное

1 октября в кинотеатре “Россия” состоялось торжественное открытие 42-го Московского международного кинофестиваля. Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Оксана Акиньшина, Марина Александрова, Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Софья Эрнст, Олеся Судзиловская, Мария Захарова, Виктория Толстоганова, Валерий Тодоровский, Ольга Кабо, Марина Жигалова-Озкан, Марина Зудина, Анна Слю, Дарья Жовнер и другие.

Юлия Снигирь (украшения, Bvlgari) Евгений Цыганов Елизавета Боярская (украшения, TOUS) Оксана Акиньшина (украшения, Chopard) Мария Кожевникова (украшения, Chopard) Софья Эрнст (украшения, Cartier) Марина Александрова (украшения, Tiffany & Co.)В рамках церемонии специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского “Верю. Константин Станиславский” получила известная советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова открыла кинофестиваль стран BRICS, который пройдет во время Московского международного кинофестиваля. Этот фестиваль представляет искусство пяти стран: Бразилии, Китая, Индии, Южно-Африканской Республики и России. Вечер завершился показом картины режиссера Михаила Локшина “Серебряные коньки”, главные роли в котором сыграли Соня Присс, Федор Федотов, Кирилл Зайцев, а также Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте и другие.

Пятый год подряд официальным партнером ММКФ выступает ювелирно-часовая компания Chopard, которая изготавливает все награды победителям: статуэтки “Золотого святого Георгия” и “Серебряного святого Георгия”, специальный приз “За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – “Верю. Константин Станиславский”. Chopard, к слову, создали и золотую цепь с тремя медальонами, демонстрирующими главный символ кинофестиваля, которая вручается председателю жюри – в этом году им стал Тимур Бекмамбетов.

Светлана Крючкова Тимур Бекмамбетов Валерий Тодоровский Олеся Судзиловская (украшения, Chopard) с мужем Марина Зудина (украшения, Chopard) Виктория Толстоганова (украшения, Chopard) Юрий Колокольников Мария Захарова Варвара Шмыкова (украшения, Tiffany & Co.) Марина Жигалова-Озкан (украшения, Chopard) Дарья Жовнер (украшения, Chopard) Соня Присс (украшения, Garrard) и Федор Федотов Виктор Васильев и Анна Снаткина Екатерина Гусева (украшения, Chopard) Андрей Бурковский Ольга Кабо Светлана Дружинина Маша Федорова (украшения, Chopard) Анна Пескова (украшения, Chopard) Анна Слю (украшения, Chopard) Рената Пиотровски (украшения, Bvlgari) Дарья Повереннова с мужем Евгений Милова Анна Банщикова