 

Россияне назвали любимые фильмы студии «Мосфильм»

02.10.2020, 12:25, Разное

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» при помощи опроса в соцсетях выяснил названия любимых у россиян фильмов, которые были сняты на этой киностудии. Больше всего голосов набрали кинопроекты Леонида Гайдая.
Первое место заняла картина «Кавказская пленница». За ней идут такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Операция „Ы“».

Люди не оставили без внимания и такие любимые советские фильмы, как «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которые снимал Владимир Меньшов. За одну из своих картин он даже получил «Оскар».

Любимый новогодний фильм многих жителей СНГ – «Ирония судьбы» тоже по-прежнему популярен среди современного населения. Много голосов набрала лента «Девчата». Ну, и конечно, без «Джентльменов удачи» в этом списке не обошлось. Немало опрошенных граждан отдали свои предпочтения фильмам «Двенадцать стульев» и «Бриллиантовая рука».



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