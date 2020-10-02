Найдена новая угроза детскому здоровью

02.10.2020, 12:25, Разное

Ученые пришли к выводу, что на здоровье новорожденных детей может повлиять стресс, который мать могла испытывать во время беременности. Исследование проводили сотрудники Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, Венского, Гейдельбергского и Ульмского университетов.

Если ранее считалось, что на здоровье новорожденного пагубно влияет алкоголь, курение и вредная пища, которую употребляет беременная женщина, то теперь к этому прибавился стресс, отметила Фабио Бланко-Дормонд. При этом убедиться в этом удалось экспериментальным методом.

Так, в 1970-е годы был разработан «тест неподвижного лица». С его помощью была измерена реакция 50 младенцев. У 20 из респондентов была выявлена повышенная чувствительность к тревожному и депрессивному состояниям. Она выражалась в учащении пульса на восемь ударов в минуту. Впоследствии выяснилось, что их матери во время беременности имели психологические проблемы.