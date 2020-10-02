 

Стас Садальский возмущён действиями «Ленкома», отстранившего от работы его 76-летнюю коллегу

02.10.2020, 12:25, Разное

Стас Садальский раскритиковал известный театр «Ленком» из-за отстранения его коллеги от работы. Причиной нелестных отзывов стало то, что в октябре все театральные постановки с 76-летней Инной Чуриковой отменили.
Могло показаться, будто артистку сняли со спектаклей из-за личных проблем, но фактом является то, что звезда и дальше продолжает свою театральную карьеру. Инна Чурикова все же сыграет в этом месяце – в постановке «Аудиенция», правда, в другом учреждении – в театре им. Вахтангова.

Садальский утверждает, что театром просто создается видимость какой-то деятельности, а руководители учреждения якобы хотят выслужиться.

Отстранению актрисы от театральных постановок «Ленкома» поспособствовала официальная рекомендация властей Москвы. Согласно этому документу, всем московским культурным заведениям следует изменить распорядок, для того чтобы все деятели от 65 лет и старше в целях безопасности находились дома из-за пандемии коронавируса.



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