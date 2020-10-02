«Жест сопротивления» — депутат французских «зелёных» одобрила поджог антенны 5G

02.10.2020, 12:25, Новости дня

Член муниципального совета Ниццы и представительница партии «Европа Экология Зелёные» Сильви Бональди поддержала двух молодых людей, пытавшихся сжечь антенну 5G. По мнению политика, такой «жест сопротивления» поможет задержать внедрение технологии во Франции, ведь для начала нужно тщательно изучить её влияние, пишет Le Figaro.



Reuters

В среду 30 сентября депутат французской партии «Европа Экология Зелёные», член муниципального совета Ниццы Сильви Бональди заявила, что одобряет поджог антенны 5G в соседнем городе Конте, пишет Le Figaro.

Как известно, в прошедшем июне двое молодых людей были задержаны при попытке уничтожить телекоммуникационную вышку. Один из поджигателей заявил: «До нас другие уже устраивали акции. Но этот блок всё там стоял. Было жарковато. Мы решили: «Надо сжечь эту дурацкую антенну». Хотели закончить начатое».

«Да, я одобряю… Это помогает защитить общие интересы. Помогает задержать установку антенны… Других вопросов здесь нет, мы просто просим единственное — чтобы нас услышали. Чтобы приостановились, задумались о проблемах, связанных с 5G. Но этого не происходит», — отметила Бональди. Она считает, что молодые люди продемонстрировали «жест сопротивления», за который им теперь грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.

По мнению депутата, перед повсеместным внедрением 5G необходимо всё тщательно взвесить, получить реальные данные о воздействии технологии на здоровье людей. Бональди напомнила, что многие учёные предупреждали о возможных опасностях 5G. Как добавляет Le Figaro, партия «Европа Экология Зелёные» и вовсе настаивает на введении запрета во Франции на новую технологию, которая поможет существенно повысить скорость передачи данных. Как иронично отметил один из представителей партии и мэр Гренобля Эрик Пиоль, «грубо говоря, 5G нужна, чтобы мы могли смотреть порнофильмы в HD даже в лифте».

Как объясняет Le Figaro, парламентское большинство, выступающее за внедрение новой технологии, обвиняет зелёных в том, что из-за них Франция лишь «потеряет время», а может, и обратит своё развитие вспять. В середине сентября и президент страны Эммануэль Макрон не преминул подколоть противников прогресса: «Я слышу множество голосов, которые нам утверждают, что следует усилить сложность современных проблем, вернувшись к масляным лампам! Не думаю, что жизнь в духе амишей позволит справиться с экологическими проблемами современности». При этом, согласно опросу издания, 55% французских респондентов позицию президента поддержали.

Газета обращает внимание, что в последнее время зелёные высказывают достаточно спорные мнения не только о 5G, но и о других темах. К примеру, член партии и мэр Бордо Пьер Юрмик отказался ставить в городе большую ёлку, потому что это «мёртвое дерево». «Зелёный» мэр Лиона Грегори Дусе назвал многодневную велогонку «Тур де Франс» «мачистской и загрязняющей окружающую среду». А член совет Парижа Жак Буто заявил журналистам, что некоторые зрители упомянутой велогонки — «безработные, которые лежат на диване и мечтают о приключениях передопингованных мужиков».

Неудивительно, что такие заявления сказываются и на рейтинге партии. Так, если в июле 61% французов считал партию «Европа Экология Зелёные» «полезной в политической жизни», то в сентябре такого мнения придерживались уже 52%.