Скандалы: «Они купили пятое место, оно за ними»

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02.10.2020, 12:15, Разное

Редакция парламентского телевидения Госдумы заплатила за продвижение в Mediametrics своей новости о высказывании Вячеслава Володина о «бесстыднике и подлеце» Навальном

«Да, это партнёрская программа. Они купили пятое место, оно за ними», — подтвердил «Открытым медиа» сотрудник компании Liventernet, которая владеет сервисом. Конкретную стоимость размещения в Liventernet собеседник ОМ назвать не смог. Mediametrics в своём прайс-листе для рекламодателей предлагает купить пятую позицию по цене 3 рубля за один переход по рекламируемой ссылке.

В новости думского телевидения речь идёт о заявлении председателя нижней палаты Вячеслава Володина. В нём Володин обвинил Навального в работе на западные спецслужбы. Спикер Госдумы считает, что отравление было «инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».

Володин отдельно отметил, что жизнь оппозиционера спасал лично президент Владимир Путин. «Навальный — бесстыдник и подлец. Владимир Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — считает председатель Госдумы.

Через пару часов после публикации этой новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что с Навальным работает Центральное разведывательное управление США, однако отказался подтвердить, что Владимир Путин имеет отношение к спасению оппозиционера. «Я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — отметил Песков.

Сервис Mediametrics — российский новостной агрегатор. Он собирает новостные заголовки с сайтов СМИ и ранжирует их по количеству переходов на сайты изданий. Раньше сервис принадлежал экс-советнику президента по интернету Герману Клименко. По данным «Ведомостей», позже Клименко переписал компанию на своего сына. Ежемесячно сайт посещает около 3 млн человек.

Вячеслав Яковлев, Виктор Овсюков



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