 

Скандалы: Экс-супруга Павла Гусева хочет долю в «Московском комсомольце»

02.10.2020, 12:15, Разное

Юристы Евгении Ефимовой инициируют раздел издательского дома «МК» и зарубежных активов семьи медиа-магната

Развод медиамагната Павла Гусева и его супруги Евгении Ефимовой, которая руководит объединённой редакцией правительства Москвы, может затронуть издательский дом «Московский комсомолец». Первый судебный процесс уже разделил имущество пары, присудив экс-супруге более 100 млн рублей. Останавливаться на достигнутом юристы Ефимовой не намерены – сейчас они хотят инициировать раздел издательского дома и зарубежных активов семьи бизнесмена. Интриги имущественному спору добавляет интерес мэрии Москвы, на которую работает Ефимова. В ожидании новой фазы судебного спора Павел Гусев укрепляет фамильные позиции в своей газете: источники «Октагона» в издании говорят о грядущем повышении сына магната Алексея на позицию первого заместителя главного редактора.

Пресненский райсуд Москвы поставил точку в споре звёздной пары – владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева и издателя Евгении Ефимовой. Судебные баталии длились с 2018 года, но окончательное решение было принято только в этом году.

– За Ефимовой признано право на доли в земельных участках, домовладениях, транспортных средствах и ряде юридических лиц. С Гусева в пользу Ефимовой взыскано в счёт компенсации имущества 107 млн рублей, в счёт компенсации расходов на выкуп ценных акций – 35 млн рублей, в счёт компенсации банковских счетов – 740 тыс. рублей и 373,9 тыс. евро. С Ефимовой в пользу бывшего супруга взыскано 2 млн рублей и 215 евро в счёт компенсации денег, находящихся на банковских счетах, – сообщили «Октагону» в Пресненском райсуде столицы.

В частности, за экс-супругой медиамагната после решения суда остались доли в имении в Финляндии, машино-местах а также доли в таких компаниях, как «Строительная газета» (50 процентов, актив Ефимовой), издательский дом «Эксим» (50 процентов, актив Ефимовой), «Здоров Онлайн» (25 процентов, актив Гусева), «Медико-хирургический центр на Пресне» (25 процентов, актив Гусева), кадровое агентство «Фрегат» (30 процентов, актив Гусева). Кроме того, бывшей жене бизнесмена отойдёт 125 акций Advertizing & Business Consulting ABC. Аналогичные доли останутся и у её супруга.

Пара медиаменеджеров

Павел Гусев и Евгения Ефимова создали семью в середине 1990-х годов. Ефимова стала третьей супругой магната. К тому времени Гусев уже был основным владельцем крупнейшего в России издательского дома «Московский комсомолец» (был приватизирован бизнесменом в 1992 году, до этого с советских времён он возглавлял издательство в качестве главного редактора).

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в рабочем кабинете. 1994 год.
Фото: Игорь Зотин/ТАСС

На момент свадьбы Евгения Ефимова уже занималась бизнесом. По её собственному признанию в интервью модным журналам, в перестроечные годы она вместе с партнёрами занималась импортом одежды.

Позже Ефимова открыла издательский дом «Эксим», который существует до сих пор. По данным каталога книжного сервиса LiveLib, расцвет издательства пришёлся на конец 90-х годов. Тогда в нём выходили серии детективных романов Сергея УстиноваАнатолия БасмановаАндрея Фёдорова. В то же время издательство выпустило книгу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова с подробной хронологией его работы и гибели.

Помимо детективов в «Эксиме» издавались путеводители по Москве, современная российская проза и фантастика, а также образовательная литература. С 2000-х годов издательский дом начал сотрудничать с правительством Москвы.

Окружение Ефимовой и Гусева свидетельствует, что деятельностью газеты «Московский комсомолец», которая традиционно является ключевым политическим медиаактивом, близким к московской мэрии, Евгения Ефимова никогда не занималась.

Газета многие годы находится под полным контролем Павла Гусева, который считается одним из наиболее авторитетных и авторитарных медиаменеджеров в стране.

С другой стороны, в 2001 году Евгения Ефимова вместе со своим деловым партнёром и совладельцем «Эксима» Эдуардом Жигайловым вошла в управление ОАО «Объединённая редакция изданий Мэра и Правительства Москвы», председателем редакционного совета которого стал тогдашний столичный глава Юрий Лужков. В новой компании Ефимова вступила в должность главного редактора объединённой редакции. После смены главы города в 2010 году, когда к власти пришёл действующий мэр Сергей Собянин, супруга Павла Гусева сохранила свой пост и занимает его по сегодняшний день. Интересно, что ещё в 2017 году Ефимова продала свою долю в издательстве «Эксим» своему партнёру. Позже её супруг безуспешно пытался оспорить эту сделку в арбитражном суде.

На момент свадьбы Евгения Ефимова уже вела успешный бизнес, а затем открыла издательский дом «Эксим».
Фото: Валерий Левитин/Коммерсантъ

Источники «Октагона» в мэрии Москвы говорят, что судебный спор бывших супругов вокруг «Московского комсомольца» никак не повлияет на модель взаимодействия московского правительства с газетой, но подтверждают, что в настоящий момент в редакционной политике издания превалирует коммерческая составляющая: все проекты газеты идут через финансового заместителя Гусева Екатерину Черешкину, и гипотетически в случае успеха Ефимовой в суде может поменяться управленческий состав в издательском доме, что скажется и на характере взаимоотношений между изданием и мэрией.

Слухи о богатстве Гусева сильно преувеличены

В публичную плоскость семейный конфликт Гусева и Ефимовой перешёл в 2018 году. В мае Евгения Ефимова подала иск о разделе имущества, а в ноябре встречный иск о расторжении брака поступил от Павла Гусева.

Первыми о бракоразводном процессе в июле 2018-го заявили юристы супруги медиамагната – её интересы представляет известный адвокат Александр Добровинский. Тогда в эфире «Серебряного дождя» юрист сообщил о предстоящем разделе имущества стоимостью 1–2 млрд рублей. Кроме того, Добровинский анонсировал «некий передел на рынке периодических изданий». Впрочем, сам Павел Гусев обсуждать иск тогда не стал.

Адвокатом Евгении Ефимовой стал небезызвестный Александр Добровинский.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В августе 2018 года в колонке главного редактора «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что хотя он и богатый человек, но сообщения об имуществе, размеры которого СМИ раздули с 1 до 30 млрд рублей, не имеют под собой оснований. Более того, он посчитал, что шумиха вокруг семейного раздора связана с желанием «пропиариться на очередном громком процессе». Позже колонка была удалена с сайта издания, и сейчас её текст доступен только в кеше поисковых систем.

В ходе бракоразводного процесса супруги обменялись заявлениями в правоохранительные органы. Жена обвинила мужа в угрозах, а муж жену – в хищении антиквариата. Впрочем, оба дела так ничем и не закончились. В отличие от имущественных споров.

«Московский комсомолец» под угрозой

Адвокаты Евгении Ефимовой рассказали «Октагону», что намерены продолжать борьбу за раздел зарубежных активов и группы компаний «Московский комсомолец».

– После изготовления полного текста решения будет подана апелляционная жалоба на решение Пресненского районного суда, – поясняет «Октагону» адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, Пресненский райсуд рассмотрел два дела по вопросам расторжения брака: первое касалось непосредственно развода, взыскания алиментов и определения места жительства детей, второе – раздела совместно нажитого супругами имущества.

Также на пользу интересам адвокатов Ефимовой может пойти смена руководства в Мосгорсуде.

– Гражданский иск о разделе имущества был подан в мае 2018 года и рассматривался на протяжении двух лет. Столь долгий период рассмотрения дела обусловлен огромным объёмом совместного имущества и представленных доказательств по каждому объекту движимого и недвижимого имущества. Кроме того, со стороны Павла Гусева были попытки сфальсифицировать уголовное дело в отношении своей бывшей супруги, чтобы лишить её возможности претендовать на имущество, положенное ей по закону. В итоге это тоже задержало процесс, – объясняет Александр Добровинский.

Личное может стать общим

Сам Павел Гусев воздержался от обсуждения решения суда.

– Дело рассматривалось в закрытом режиме. Комментариев не будет, – резюмировал главный редактор МК.

Опрошенные «Октагоном» эксперты считают, что перспективы раздела «Московского комсомольца» туманны и зависят в большей степени от доказательной базы, которую смогут представить стороны.

– Формально признать совместной собственностью актив, приобретённый одним из супругов до брака, возможно. Это предусмотрено 37-й статьёй Семейного кодекса. Но для этого нужно доказать, что в ходе брака в спорный актив были вложены семейные средства. Сумма вклада должна либо быть сопоставима, либо превышать стоимость объекта. Здесь даже неважно, чтобы это были деньги второго супруга. Улучшением актива может стать и общее имущество супругов, – пояснил «Октагону» партнёр юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.



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