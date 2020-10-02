Скандалы: Экс-супруга Павла Гусева хочет долю в «Московском комсомольце»

02.10.2020, 12:15, Разное

Юристы Евгении Ефимовой инициируют раздел издательского дома «МК» и зарубежных активов семьи медиа-магната

Развод медиамагната Павла Гусева и его супруги Евгении Ефимовой, которая руководит объединённой редакцией правительства Москвы, может затронуть издательский дом «Московский комсомолец». Первый судебный процесс уже разделил имущество пары, присудив экс-супруге более 100 млн рублей. Останавливаться на достигнутом юристы Ефимовой не намерены – сейчас они хотят инициировать раздел издательского дома и зарубежных активов семьи бизнесмена. Интриги имущественному спору добавляет интерес мэрии Москвы, на которую работает Ефимова. В ожидании новой фазы судебного спора Павел Гусев укрепляет фамильные позиции в своей газете: источники «Октагона» в издании говорят о грядущем повышении сына магната Алексея на позицию первого заместителя главного редактора.

Пресненский райсуд Москвы поставил точку в споре звёздной пары – владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева и издателя Евгении Ефимовой. Судебные баталии длились с 2018 года, но окончательное решение было принято только в этом году.

– За Ефимовой признано право на доли в земельных участках, домовладениях, транспортных средствах и ряде юридических лиц. С Гусева в пользу Ефимовой взыскано в счёт компенсации имущества 107 млн рублей, в счёт компенсации расходов на выкуп ценных акций – 35 млн рублей, в счёт компенсации банковских счетов – 740 тыс. рублей и 373,9 тыс. евро. С Ефимовой в пользу бывшего супруга взыскано 2 млн рублей и 215 евро в счёт компенсации денег, находящихся на банковских счетах, – сообщили «Октагону» в Пресненском райсуде столицы.

В частности, за экс-супругой медиамагната после решения суда остались доли в имении в Финляндии, машино-местах а также доли в таких компаниях, как «Строительная газета» (50 процентов, актив Ефимовой), издательский дом «Эксим» (50 процентов, актив Ефимовой), «Здоров Онлайн» (25 процентов, актив Гусева), «Медико-хирургический центр на Пресне» (25 процентов, актив Гусева), кадровое агентство «Фрегат» (30 процентов, актив Гусева). Кроме того, бывшей жене бизнесмена отойдёт 125 акций Advertizing & Business Consulting ABC. Аналогичные доли останутся и у её супруга.

Пара медиаменеджеров

Павел Гусев и Евгения Ефимова создали семью в середине 1990-х годов. Ефимова стала третьей супругой магната. К тому времени Гусев уже был основным владельцем крупнейшего в России издательского дома «Московский комсомолец» (был приватизирован бизнесменом в 1992 году, до этого с советских времён он возглавлял издательство в качестве главного редактора).

На момент свадьбы Евгения Ефимова уже занималась бизнесом. По её собственному признанию в интервью модным журналам, в перестроечные годы она вместе с партнёрами занималась импортом одежды.

Позже Ефимова открыла издательский дом «Эксим», который существует до сих пор. По данным каталога книжного сервиса LiveLib, расцвет издательства пришёлся на конец 90-х годов. Тогда в нём выходили серии детективных романов Сергея Устинова, Анатолия Басманова, Андрея Фёдорова. В то же время издательство выпустило книгу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова с подробной хронологией его работы и гибели.

Помимо детективов в «Эксиме» издавались путеводители по Москве, современная российская проза и фантастика, а также образовательная литература. С 2000-х годов издательский дом начал сотрудничать с правительством Москвы.

Окружение Ефимовой и Гусева свидетельствует, что деятельностью газеты «Московский комсомолец», которая традиционно является ключевым политическим медиаактивом, близким к московской мэрии, Евгения Ефимова никогда не занималась.

Газета многие годы находится под полным контролем Павла Гусева, который считается одним из наиболее авторитетных и авторитарных медиаменеджеров в стране.

С другой стороны, в 2001 году Евгения Ефимова вместе со своим деловым партнёром и совладельцем «Эксима» Эдуардом Жигайловым вошла в управление ОАО «Объединённая редакция изданий Мэра и Правительства Москвы», председателем редакционного совета которого стал тогдашний столичный глава Юрий Лужков. В новой компании Ефимова вступила в должность главного редактора объединённой редакции. После смены главы города в 2010 году, когда к власти пришёл действующий мэр Сергей Собянин, супруга Павла Гусева сохранила свой пост и занимает его по сегодняшний день. Интересно, что ещё в 2017 году Ефимова продала свою долю в издательстве «Эксим» своему партнёру. Позже её супруг безуспешно пытался оспорить эту сделку в арбитражном суде.

Источники «Октагона» в мэрии Москвы говорят, что судебный спор бывших супругов вокруг «Московского комсомольца» никак не повлияет на модель взаимодействия московского правительства с газетой, но подтверждают, что в настоящий момент в редакционной политике издания превалирует коммерческая составляющая: все проекты газеты идут через финансового заместителя Гусева Екатерину Черешкину, и гипотетически в случае успеха Ефимовой в суде может поменяться управленческий состав в издательском доме, что скажется и на характере взаимоотношений между изданием и мэрией.

Слухи о богатстве Гусева сильно преувеличены

В публичную плоскость семейный конфликт Гусева и Ефимовой перешёл в 2018 году. В мае Евгения Ефимова подала иск о разделе имущества, а в ноябре встречный иск о расторжении брака поступил от Павла Гусева.

Первыми о бракоразводном процессе в июле 2018-го заявили юристы супруги медиамагната – её интересы представляет известный адвокат Александр Добровинский. Тогда в эфире «Серебряного дождя» юрист сообщил о предстоящем разделе имущества стоимостью 1–2 млрд рублей. Кроме того, Добровинский анонсировал «некий передел на рынке периодических изданий». Впрочем, сам Павел Гусев обсуждать иск тогда не стал.

В августе 2018 года в колонке главного редактора «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что хотя он и богатый человек, но сообщения об имуществе, размеры которого СМИ раздули с 1 до 30 млрд рублей, не имеют под собой оснований. Более того, он посчитал, что шумиха вокруг семейного раздора связана с желанием «пропиариться на очередном громком процессе». Позже колонка была удалена с сайта издания, и сейчас её текст доступен только в кеше поисковых систем.

В ходе бракоразводного процесса супруги обменялись заявлениями в правоохранительные органы. Жена обвинила мужа в угрозах, а муж жену – в хищении антиквариата. Впрочем, оба дела так ничем и не закончились. В отличие от имущественных споров.

«Московский комсомолец» под угрозой

Адвокаты Евгении Ефимовой рассказали «Октагону», что намерены продолжать борьбу за раздел зарубежных активов и группы компаний «Московский комсомолец».

– После изготовления полного текста решения будет подана апелляционная жалоба на решение Пресненского районного суда, – поясняет «Октагону» адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, Пресненский райсуд рассмотрел два дела по вопросам расторжения брака: первое касалось непосредственно развода, взыскания алиментов и определения места жительства детей, второе – раздела совместно нажитого супругами имущества.

Также на пользу интересам адвокатов Ефимовой может пойти смена руководства в Мосгорсуде.

– Гражданский иск о разделе имущества был подан в мае 2018 года и рассматривался на протяжении двух лет. Столь долгий период рассмотрения дела обусловлен огромным объёмом совместного имущества и представленных доказательств по каждому объекту движимого и недвижимого имущества. Кроме того, со стороны Павла Гусева были попытки сфальсифицировать уголовное дело в отношении своей бывшей супруги, чтобы лишить её возможности претендовать на имущество, положенное ей по закону. В итоге это тоже задержало процесс, – объясняет Александр Добровинский.

Личное может стать общим

Сам Павел Гусев воздержался от обсуждения решения суда.

– Дело рассматривалось в закрытом режиме. Комментариев не будет, – резюмировал главный редактор МК.

Опрошенные «Октагоном» эксперты считают, что перспективы раздела «Московского комсомольца» туманны и зависят в большей степени от доказательной базы, которую смогут представить стороны.

– Формально признать совместной собственностью актив, приобретённый одним из супругов до брака, возможно. Это предусмотрено 37-й статьёй Семейного кодекса. Но для этого нужно доказать, что в ходе брака в спорный актив были вложены семейные средства. Сумма вклада должна либо быть сопоставима, либо превышать стоимость объекта. Здесь даже неважно, чтобы это были деньги второго супруга. Улучшением актива может стать и общее имущество супругов, – пояснил «Октагону» партнёр юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.