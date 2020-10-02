Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра

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02.10.2020, 12:08, Новости дня

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) национального собрания Белоруссии на заседании открывшейся в пятницу осенней сессии утвердили Романа Головченко на посту премьер- министра республики.

Кандидатуру Головченко представил в парламенте глава администрации президента Игорь Сергеенко, который сказал, что за короткий период пребывания в должности премьер-министра политик сумел «быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства», передает ТАСС.

После президентских выборов 9 августа правительство Белоруссии вскоре в соответствии с законодательством ушло в отставку. 19 августа, президент Александр Лукашенко назначил Головченко премьером с последующим согласованием этого решения палатой представителей Национального собрания.



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