Кикабидзе выбрали «знаменем Саакашвили» на выборах в парламент Грузии за «плевки в Россию»

02.10.2020, 12:08, Новости дня

Советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября, за отчетливые антироссийские взгляды, заявили «националы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Кикабидзе мужественный человек, мыслит государственно, он патриот, – сказал представитель «Нацдвижения» Давид Небиеридзе телекомпании «Палитра». – В отличие от тех деятелей искусства, которые поддерживают правящую «Грузинскую мечту», он плюнул в лицо России, отказался от доходов, которые мог получить, выступая там. И это надо ценить».

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года.

Недавно он заявил, что не приезжает в Россию, чтобы «не было стыдно смотреть в глаза внукам».

Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что Кикабидзе стал знаменем Саакашвили на выборах.