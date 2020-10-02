 

Армения заявила о втором за день уничтоженном самолете Азербайджана

02.10.2020, 12:08, Новости дня

Армянские военные уничтожили второй за день самолет ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские силы ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе в 12.15 (11.15 мск) сбили самолет противника, а на северном направлении с 12.07 до 12.10 – два беспилотника», – написала Степанян в Facebook.

Ранее в пятницу она сообщила об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике Азербайджана, а накануне – о трех сбитых самолетах.

В пятницу Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ. 

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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