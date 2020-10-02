Мнение: Марафоны желаний

02.10.2020, 12:00, Разное

Про марафоны желаний давайте поговорим.

Но будете приводить примеры, не давайте ссылок на конкретных коучей.

Во-первых, в моем блоге не может быть рекламы, во-вторых, конкретные коучи вообще ни при чем, не они это все придумали, они используют спрос и действуют по накатанной схеме.

Спрос, наверное, понятен, да?

Тот же самый спрос приводит людей в мой блог: людям хочется поменять неправильные взгляды и установки на правильные, чтобы стать успешней и счастливей, и желательно побыстрей и полегче.

Стать успешными быстро и легко можно, если ты на шаг от этого.

Вы можете быстро и легко получить красивую фигуру, если вы молоды, здоровы, у вас хорошая генетика, и недостатки вашей фигуры либо незначительные, либо легко устранимы.

Во всех остальных случаях, чтобы получить красивую фигуру, надо пахать: изменить пищевые привычки, изменить режим дня, увеличить двигательную активность, а потом еще дождаться, пока весь этот труд с течением времени перестроит метаболизм и сформирует новое тело на физическом уровне.

Многие до сих пор ищут таблетки, чтобы быстро стать из толстых стройными. Чаще всего это плохо заканчивается. Сильные таблетки, блокирующие аппетит, есть, но у них много побочных эффектов для нервной и эндокринной системы. Жиросжигатели мощные существуют, но они нарушают работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, сбросить вес и стать красивым – не одно и то же. И большинству людей сейчас это хорошо понятно. ЗОЖ, фитнес, ПП – вот это вот все то, что действительно работает и меняет тело. А насколько быстро, зависит от количества проблем, от усердия и чувства меры.

С психологией все то же самое. Если ваша личность достаточно сильная, от успеха вас отделяет один шаг, если совсем слабая, вам потребуется время работы. Не просто время и работа, а время работы.

Но обещая тяжелый и кропотливый труд, сложно продать места на марафон, поэтому авторы таких марафонов обещают легкий успех.

Если коротко изложить концепцию марафонов желаний и различных ключей счастья, станет неловко.

Якобы есть Вселенная, щедрая и готовая услужить каждому, кто не постесняется попросить.

У нее есть все и она ждет сигнала, чтобы дать это вам.

Главное искренне и пылко поверить, что вы имеете на это полное право.

Вот и все.

Вся “работа” на таких марафонах – внушение себе, что Вселенная исполнит любое ваше желание и вы этого достойны.

Часть таких марафонов пытаются разбудить не силы Вселенной, а собственную мотивацию. Где-то внутри вас спят силы, которых хватит, чтобы добиться успеха, но им мешает страх и недоверие к себе. Надо избавиться от страха, недоверия и силы проснутся.

Успех таких марафонов целиком зависит от того, насколько у человека нормальные границы.

Если границы неплохие, то желания его будут касаться собственных возможностей. Вот тогда избавляться от страхов и внушать себе уверенность в своих силах может быть полезно.

Но представьте себе, что желания человека далеко за пределами границ.

Женщины в отзывах после марафонов желаний делятся чудесами, как исполнилась их мечта. Большинство рассказывают, что захотели поездку куда-то и муж купил билет, или мечтали о машине и папа подарил. Как быть тем, у кого папа бедный, а мужа нет? Как Вселенная исполнит мечты таких людей?

Если у человека границы хоть сколько-то сформированы, он не хочет того, чего сам совсем не может. Поэтому некоторым людям помогают подобные мотивашки. Они уже желают что-то в границах.

Но у большинства людей границы очень плохие, они не отличают свое от чужого, не видят разницы, и они хотят поездки и машины, не имея не то что своих денег, но даже мужа с деньгами или доброго папу. В этом случае их желание либо не исполнится, либо исполнится за счет того, что они возьмут кредит.

У некоторых людей марафоны выращивают корону Победителя, а у некоторых нет. И это зависит от того, насколько желания в границах. Если в границах, то для достижения не нужна корона, нужно просто собрать силы и начать что-то делать. А если желание не в границах, то без короны не обойтись, а корона – это откачка энергии и денег, и чем она больше, тем сильней откачка.

Когда Маслоу и Роджерс начали всю эту тему с личностным ростом и актуализацией, они тоже упоминали про “правильную формулировку желаний”. Но невнимательные коучи, торопящиеся заработать, поняли все не так. Правильно формулировать желание нужно не для того, чтобы донести его до Вселенной как босс, а для того, чтобы вписать это желание в собственные границы.

Формулировка нужна, чтобы увидеть, как исполнение желания зависит от вас и что можно сделать.

Пока желание смутное и сумбурное, оно не похоже на задачу. Когда вы четко формулируете желание, вы можете поставить сами себе задачу. Сами себе! Не мужу и не папе, и не Вселенной.

Любой психолог, коуч, терапевт должен заниматься именно этим – помогать человеку вписать желания в границы возможностей, превратить желания в задачи, решать их и расширять границы возможностей, решая эти задачи.

И большинство профессиональных психологов именно этим и занимаются, даже если называют это другими словами.

Если вы приходите к психологу с какой-то болью или мечтой, он должен помочь сформулировать задачу в ваших границах, которая избавит вас от боли, а мечту либо адаптировать под свои возможности, либо тоже избавиться, если она совсем не в границах. Все, что мимо границ, психолог должен помочь отпустить, убрать из поля, не держать в голове, не переживать об этом. И этим нужно и можно заниматься самим, не ожидая психолога. Это и есть – правка локуса контроля.

Марафоны желаний были бы нормальными марафонами, если бы помогали вписывать желания в границы и мотивировать себя на решение реальных задач.

Но этого не происходит в большинстве случаев. Происходит кормление короны и смещение локуса контроля во Вселенную.

Как думаете, друзья, почему?

И приводите примеры, касающиеся подобных марафонов, отзывов и мотивашек.