 

Современный европейский поклон – Личное мнение

02.10.2020, 11:55, Разное

Один из двух величайших писателей современности Омар Хуям наконец, как покойный кот Шантик, вырвался на свободу, вышел к людям, чтобы дать интервью.

«Я всю жизнь стремился ничего не делать. XXI век. Я лежу 2 недели на диване», — рассказал Омар.


Фото: Соцсети

Пацан к успеху пришёл!

Приехав из Дагестана, где чудная природа, добрые люди, красивые горы, Омар решил не работать.

«Мне нравится, когда девушки опускают голову с уважением, современный европейский поклон».

Украл невесту, потом что-то пошло не так, и нашёл себе мамочку с лобкового места публичного дома 2.

«На меня девушки смотрят с уважением когда я хожу по улицам».

Чтобы московские давалки не увели мужика, Ксения Бородина заперла Омара дома. Развивайся — будешь бизнесменом, чтобы я не позорилась, содержа тебя.

— Мой дедушка был писатель. Другой дедушка — заслуженный историк. Бабушка — заслуженный учитель русского языка. Дядя мамин — Герой Советского союза. Я подумал: а давай, книгу напишу? Написал книгу.
— Ты сам её писал?
— Я сказал: задавайте мне вопросы. И пишите так, как я сказал — у меня есть определённый слог. Пишите за мной так же.

Эвона, как сегодня пишутся книги. Я-то дура, думала, что только за Бузову пишут. А тут у человека — свой слог есть. Задавайте ему вопросы, он будет глаголом жечь.

— Ты используешь фотошоп.
— Не яяя, а мои редакторы. Я чо, педик — сам себя?
— Ты делал пластические операции?
— Делал.

Что хуже всего — это не представления Омара о педиках, согласно которым фотошопить себя нельзя, зато другим — можно, как и делать пластику, а то, что его жена бьёт.

«Сейчас нет такой злобы (в ссорах). Тупо всё проходит легче».

Ну, как легче? Очевидно, что Бородина не удовлетворена реальным положением дел: муж-альфонс, все ржут, а он дрессирует кота.

Естественно, что на таком фоне ежедневно возникают ссоры по самым надуманным поводам.

«Ксюше было неприятно, когда отчим тактильно трогал её. И я — мне хочется иногда обнять Марусю (падчерицу, дочь Бородиной от другого мужчины) — немножко боюсь. Хотя очень хочется с Марусей сблизиться».

Думаю, что после этого интервью Ксения Бородина должна выгнать Омара — поднять с дивана и выставить вон из дома.

Как вы считаете?

Источник: Лена Миро



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