 

Чичерина поехала добровольцем в Карабах и попала под обстрел азербайджанских беспилотников

02.10.2020, 11:48, Новости дня

Российская рок-певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе в качестве добровольца, попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Как информирует Telegram-канал WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», – говорится в сообщении. 

Муж певицы Сухраб Раджабов в интервью изданию «Подъем» сообщил, что их группа еще не выбралась из зоны поражения.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами», – сообщил он. 

В окружении певицы подтвердили информацию, что она попала под обстрел в Карабахе. 

«Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен», – сказал источник ТАСС.

Перед поездкой в Карабах Чичерина разместила у себя в Telegram фото в военной форме с отличительными знаками ВС Армении. 

Напомним, Чичерина неоднократно посещала ДНР и ЛНР после начала военного конфликта с концертами и гуманитарной помощью. 

В феврале 2017 Чичерина выпустила клип на песню «Рвать», посвященную «героям Донбасса». В сентябре Чичерина также опубликовала клип на песню «На передовой», снятый вместе со спецназом Донецкой народной республики. Кроме того, весной 2015 года она была объявлена в розыск на Украине в числе других знаменитостей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что донецкий режиссер планирует выпустить фильм с участием Чичериной. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Медведева выразила соболезнования семье Александровской

16.07 / Песков оценил действия правоохранителей на несанкционированной акции в Москве

13.07 / Абхазия назвала две даты открытия границы с Россией

27.06 / В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

28.07 / Трамп встретился с ветераном Морской пехоты Терри Шарпом

15.07 / Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

25.08 / Исследователи нашли новый способ обнаружения коронавируса

07.08 / Катастрофа была предсказуема — власти Бейрута признали, что их предупреждали много раз

13.08 / Умер писатель Игорь Ефимов

19.09 / На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Среди них – 73-летняя активистка Багинская

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска