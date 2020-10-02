 

Назван срок запуска первого спутника высокоорбитального сегмента ГЛОНАСС

02.10.2020, 11:48, Новости дня

Создание высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС стартует в 2021 году, первый запуск по программе намечен на 2025 год, сообщил генеральный конструктор системы Сергей Карутин.

«Для удовлетворения потребностей потребителей в качественных услугах с помощью новых кодовых сигналов в 2021 году начнется создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС с запуском первого спутника в 2025 году», – передает ТАСС слова Карутина.

По словам генконструктора, полное развертывание сегмента завершится к концу 2027 года. Карутин уточнил, что сегмент будет состоять из шести космических аппаратов в трех плоскостях. В результате точность навигации в Восточном полушарии будет повышена на четверть.

Генконструктор пояснил, что «в качестве основы для построения высокоорбитального космического комплекса будет использоваться прекрасно зарекомендовавшая себя платформа спутника «Глонасс-К». Развертывание такого сегмента группировки, добавил Карутин, необходимо из-за роста потребностей в навигационных услугах в сложных условиях.

Карутин добавил, что новые космические аппараты «Глонасс-К2» обеспечат точность навигации менее 30 см.

«Это [«Глонасс-К2»] уникальный космический аппарат: он предоставит гражданским потребителям пять навигационных сигналов, точность навигационного обеспечения за счет этого спутника будет менее 0,3 м», – отметил Карутин.

«За прошедшие шесть лет в изготавливаемой сейчас бортовой аппаратуре [спутников «Глонасс»] доля ЭКБ отечественного производства уже достигла величины более 95%», – добавил он.

Напомним, 1 сентября генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (ИСС, предприятие-изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов сообщил, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

01.09 / В Украине появится колл-центр для помощи онкобольным и их родственникам

05.09 / Ученый оценил вероятность передачи коронавируса от летучих мышей в России

07.08 / Украина рассчитывает провести обмен пленными

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

28.08 / В ЕС решили ввести санкции против Турции

13.07 / France Info – в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

14.09 / Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского бизнесмена

30.07 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

27.07 / Туроператоры предсказали скорое открытие нового направления для отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска