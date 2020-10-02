Назван срок запуска первого спутника высокоорбитального сегмента ГЛОНАСС

02.10.2020, 11:48, Новости дня

Создание высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС стартует в 2021 году, первый запуск по программе намечен на 2025 год, сообщил генеральный конструктор системы Сергей Карутин.

«Для удовлетворения потребностей потребителей в качественных услугах с помощью новых кодовых сигналов в 2021 году начнется создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС с запуском первого спутника в 2025 году», – передает ТАСС слова Карутина.

По словам генконструктора, полное развертывание сегмента завершится к концу 2027 года. Карутин уточнил, что сегмент будет состоять из шести космических аппаратов в трех плоскостях. В результате точность навигации в Восточном полушарии будет повышена на четверть.

Генконструктор пояснил, что «в качестве основы для построения высокоорбитального космического комплекса будет использоваться прекрасно зарекомендовавшая себя платформа спутника «Глонасс-К». Развертывание такого сегмента группировки, добавил Карутин, необходимо из-за роста потребностей в навигационных услугах в сложных условиях.

Карутин добавил, что новые космические аппараты «Глонасс-К2» обеспечат точность навигации менее 30 см.

«Это [«Глонасс-К2»] уникальный космический аппарат: он предоставит гражданским потребителям пять навигационных сигналов, точность навигационного обеспечения за счет этого спутника будет менее 0,3 м», – отметил Карутин.

«За прошедшие шесть лет в изготавливаемой сейчас бортовой аппаратуре [спутников «Глонасс»] доля ЭКБ отечественного производства уже достигла величины более 95%», – добавил он.

Напомним, 1 сентября генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (ИСС, предприятие-изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов сообщил, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.