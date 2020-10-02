Мнение: Вторая волна Шрёдингера

02.10.2020, 11:10, Разное

Собянин сообщил, что второй волны коронавируса в Москве нет. Но рост заболеваемости есть. Он уже составляет 2400 случаев в сутки, тогда как на пике в конце мая число зарегистрированных инфицированных достигало 2600 человек.

В общем, второй волны нет, но ограничения — есть. И будут вводиться далее. Это же происходит и в Петербурге. Масочный, перчаточный режим, штрафы, больше трех не собираться и все как обычно.

Учитывая манипулятивные практики, которые в ходе коронавирусной истерии присутствовали во весь рост, крайне сложно понять, с чем связано увеличение зарегистрированных больных. Во-первых, вырос объем тестирования, что само по себе даст рост выявленных носителей. Во-вторых, продолжает оставаться неизвестным качество тестов — что именно они выявляют. Помимо зловредного Ковид-19, есть еще масса других вирусов, относящихся к коронавирусам, и ранее неоднократно делались заявления о том, что как минимум часть тестов выявляет наличие коронавируса как такового, но является ли он нынешним или это коронавирус вообще, ответ дать не могут. Наконец, качество самих тестов — известен случай в африканской стране, где с помощью теста был выявлен вирус в овощах и фруктах, на которых его испытали.

Наконец, 2 тысячи заболевших в сутки для такого мегаполиса, как Москва — это вообще статистическая погрешность. Во время самых обычных сезонных вспышек гриппа в сутки регистрируется до сотни тысяч заболевших — и никакого тотального масочно-перчаточного режима.

Ответ, видимо, нужно снова искать в политике. Ограничения позволяют переводить целые регионы в незаконный режим чрезвычайного положения, в котором закон превращается в фикцию. Собственно, он и ранее не был каким-то ограничением, но теперь региональные власти получают возможность под вывеской ограничений беспощадно перераспределять бюджеты на святое дело — борьбу с неведомой заразой. Любые вопросы, которые могут возникнуть в такой ситуации, имеют один, но очень убедительный ответ — у нас эпидемия, не до закона.

Президент продолжает прятаться в бункере и имитировать управление страной. Карантинные мероприятия, которыми заведуют региональные власти, попросту перераспределяют это управление в их пользу, делая Путина и федеральный центр непонятной и ненужной надстройкой. В обстановке кризиса и тем более катастрофы каждая подсистема начинает решать вопросы личного выживания, даже за счет всех остальных. Регионализация и суверенизация страны под видом борьбы с эпидемией (есть ли она на самом деле — вопрос открытый) прямым ходом ведет страну к фрагментации, предваряя ее последующий распад на самостийные улусы и феоды