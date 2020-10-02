 

В Кремле пожелали Трампу скорейшего и легкого выздоровления

02.10.2020, 11:08, Новости дня

В Кремле желают скорейшего легкого выздоровления президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего легкого выздоровления», – заявил Песков РИА «Новости», комментируя сообщение о заражении Трампа коронавирусом.

Ранее стало известно, что Трамп и первая леди США заболели коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.



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