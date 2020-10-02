Медицинское сообщество Омска ответило Навальному

02.10.2020, 11:08, Новости дня

Медицинское сообщество Омска крайне резко ответило на критику блогера и бывшего пациента БСМП № 1 Алексея Навального, который негативно высказался в интервью немецкому журналу в адрес лечивших его врачей.

В заявлении Омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения РФ говорится, что «только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают (…) в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий», передает портал «Вечерний Омск».

Указывается, что «оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине».

«Безусловно, случай пациента Навального оказался неординарным, но это не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный случай, с которым приходилось работать докторам БСМП № 1 города Омска. Ежегодно за медицинской помощью в эту больницу обращаются более 60 тыс. пациентов, более 30 тыс. из них проходят стационарное лечение, 98% от общего числа обратившихся поступают по неотложным показаниям», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились», и тот факт, что блогер «быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена».

«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», – говорится в заявлении.

На слова Навального отреагировали и в Национальной ассоциации заслуженных врачей России. В сообщении на сайте организации указывается, что слова блогера «кощунственны, не допустимы и не должны оставаться без ответа».

«Во всей истории с Навальным и в том, как она развивается, мы видим только грязную политическую игру. Его высказывания в СМИ, словно написанные заранее, явно не преследуют цели улучшить отношения международного сообщества с Россией. Его можно сравнить с волком, сбросившим овечью шкуру, поскольку становится совершенно очевидным, что этот человек, называющий себя гражданином нашей страны, не радеет за ее интересы и интересы своих соотечественников», – считают в ассоциации.

Подчеркивается, что «если бы не профессионал омских врачей, вряд ли Навальный сейчас бы раздавал интервью». Кроме того, «в Омской больнице пациенту были проведено множество исследований, анализов и все они были представлены немецким врачам, которые высоко оценили профессионализм своих российских коллег».

«Все врачебное сообщество возмущено и считает недопустимым оскорблять врачей, спасающих жизни. Мы также считаем, что Омские врачи вправе потребовать публичных извинений со стороны Навального. Если врачи Омской больницы БСМП-1 и главный врач Александр Мураховский подадут коллективный судебный иск против Навального за его новые, совершенно беспочвенные обвинения в их адрес, то Национальная ассоциация заслуженных врачей его поддержит», – говорится в заявлении.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критические высказывания Навального в адрес лечивших его омских врачей.

Напомним, Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в адрес лечивших его омских врачей.

«На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру – ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», – сказал блогер.

Также он обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.