«Готовы доктора послать» – Кремль предложил Навальному помощь в реабилитации

02.10.2020, 10:56, Разное

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов оказать блогеру медицинскую помощь в реабилитации, если такая потребуется.

В Москве внимательно следят за его состоянием здоровья.

– Несмотря на некорректные заявления, пациент все ещё остаётся гражданином Российской Федерации. И нас, безусловно, беспокоит его здоровье из-за повышенного внимания мировых СМИ и некоторых европейских лидеров. Мы готовы в любой момент отправить доктора, чтобы зачистить все имеющиеся проблемы и решить любые разногласия. У нас большой арсенал специалистов по самым разным вопросам, — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что помощь будет носить разовый характер, так как в мире есть и другие пациенты, которых необходимо посетить российским докторам. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле рассчитывают на скорейшее выздоровление блогера без российского вмешательства