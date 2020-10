“Знакомьтесь – Арсений Плющенко”. Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына

02.10.2020, 10:55, Новости дня

Российский продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко во второй раз стали родителями – у пары 25 сентября родился сын Арсений. Об этом супруги сообщили 1 октября на своих страницах в Instagram.

“Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020”, – подписал снимки с новорожденным сыном отец.

Arseniy Plushenko welcome in our world Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020 !

“Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко”, – сообщила новость о пополнении в семье Рудковская.

Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко

В следующей публикации, на которой запечатлено знакомство старшего сына Рудковской и Плющенко Александра с младшим братом, продюсер добавила, что на все вопросы ответит позже.

“Забрали сегодня наше счастье домой! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже”, – написала Рудковская.

Забрали сегодня наше счастье домой !Спасибо всем за поздравления! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже .Всех ценим и любим ,и передае * м привет

Новость о пополнении в семье Рудковской и Плющенко стала неожиданностью для их коллег из российского шоу-бизнеса.

“Вот это да! Ничего себе – новость. Поздравляю с таким счастьем”, – отреагировала проживающая в России украинская певица Loboda.

“Что? Вау! Счастлива за вас с Женей”, – поздравила супругов российская артистка Ольга Бузова.

“А кто рожал? Откуда этот малыш ? Не пойму”, – интересуются пользователи сети.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр,

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.

У Рудковской от предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.