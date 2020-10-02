Гай Ричи займется телеадаптацией своей криминальной комедии «Джентльмены»

02.10.2020, 10:53, Разное

Британский режиссер Гай Ричи займется телеадаптацией своей криминальной комедии «Джентльмены». Он не только напишет сценарий кинокартины, а и снимет сам сериал.

Фактом является то, что изначально культовый фильм 2019 года планировали выпустить в види сериала, лишь потом он стал полнометражным фильмом. Еще нет никаких данных, о чем именно будет идти речь в сериале. Комедию считают одной из лучших работ Гая Ричи, сборы кинокартины составили около 115 млн долларов. Задумка «Джентльменов» появилась у режиссера в 2010 году, когда он решил исследовать отличия культуры США и Британии. Первоначальным названием фильма было «Toff Guys», которое указывает на сленг британцев, описывая самовлюбленных аристократов.

Адаптация будет снята для кинокомпании «Miramax». Есть смысл полагать, что последние кадры фильма, где Флетчер обращается в одноименную студию с идеей создания фильма, является намеком на задумку британского режиссера.