 

Гай Ричи займется телеадаптацией своей криминальной комедии «Джентльмены»

02.10.2020, 10:53, Разное

Британский режиссер Гай Ричи займется телеадаптацией своей криминальной комедии «Джентльмены». Он не только напишет сценарий кинокартины, а и снимет сам сериал.
Фактом является то, что изначально культовый фильм 2019 года планировали выпустить в види сериала, лишь потом он стал полнометражным фильмом. Еще нет никаких данных, о чем именно будет идти речь в сериале. Комедию считают одной из лучших работ Гая Ричи, сборы кинокартины составили около 115 млн долларов. Задумка «Джентльменов» появилась у режиссера в 2010 году, когда он решил исследовать отличия культуры США и Британии. Первоначальным названием фильма было «Toff Guys», которое указывает на сленг британцев, описывая самовлюбленных аристократов.

Адаптация будет снята для кинокомпании «Miramax». Есть смысл полагать, что последние кадры фильма, где Флетчер обращается в одноименную студию с идеей создания фильма, является намеком на задумку британского режиссера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Печальные последствия Французской революции, подготовка к госперевороту в США и расплата за Брекзит

24.08 / Мнение: Все еще кома

17.08 / Мнение: Больше выражать уважение России под видом диалога не стоит

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

21.09 / На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

14.07 / Мнение: Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

03.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 сентября 2020 года

26.08 / Путин жестко отчитал губернатора Ростовской области: перешел на язык жестов

21.09 / Мнение: О шокирующих признаниях отравителей Навального

05.08 / Мнение: Российский след взрыва в Бейруте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска